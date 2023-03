Il calcio di Spalletti al confronto con quello di Sarri: "E' più ordinato di me, ma entrambi dominiamo"

Qual è il manifesto del suo Napoli e quali sono le differenze tra questo Napoli e quello di Sarri? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti , allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro la Lazio - gara valida per la 25esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Il mio manifesto non lo so e non so nemmeno quello di Sarri, lo sa lui. Noi dobbiamo avere il coraggio di andare a giocare le partite. Dipende da che calcio vuoi fare: alle persone diventa più stimolante dire diamo una bastonata in avanti o comandare ciò che c'è in mezzo? Secondo me la seconda e si cerca di percorrere un qualcosa che ci piace. A me non piace fare un calcio dove tutti sono davanti alla difesa, non l'ho mai fatto. Eppure ho perso spesso, ma se una cosa non mi piace non la so raccontare. Io credo i calciatori siano contenti di giocare questo calcio e se tu cominci a fare così c'è sempre lo step successivo.

Quando sono arrivato qui una delle battaglie che ho cercato di fare era quella di riportare la gente allo stadio. Il tifoso napoletano è arguto e bisogna fargliele riconoscere queste qualità. Si va a fare quella cosa lì punto e basta, poi si vede dove si va a finire. Le differenze non le so, lui è più ordinato di me, questo è sicuro. Dal punto di vista del modo di stare in campo la sua quadratura campo è leggibile, ogni volta che vedo giocare la Lazio che sta facendo un calcio bellissimo gli si riconosce questa chiusura totale. Una delle cose che dobbiamo fare domani è trovare la finestra da cui prendono aria perché dalla porta non si entra sicuro, loro fanno tutto insieme... I miei a volte due attaccano e due scappano perché si gioca addosso all'avversario ma dal punto di vista di praticità non so cosa sia meglio. A lui bisogna chiederlo a lui...

Ci portiamo dietro una cultura di lavoro iniziata anche da altri, un modo di stare in campo che erano caratteristiche di alcuni giocatori precedenti. Sarri ha delle cose che sono simili, piace andare entrambi in tuta, a me anche quando passeggio mi piacciono le scarpette (ride, ndr), poi l'idea di voler comandare il gioco. E' stato anche un tema nell'ultimo periodo, possesso palla o non possesso (ride, ndr). Il possesso ti fa decidere dove vuoi giocarla, poi è fondamentale saper alternare ritmi e dimensioni del possesso, ma qui poi si va in discorsi più profondi. Si dice gioco verticale... anche quello, si deve alternare perché dipende se gli altri ti vengono a prendere o meno, se vengono a prenderti la difesa deve salire... lui è stato un po' un masaniello calcistico, si è reso capo-popolo di una rivolta del modo di vedere il calcio. Io a casa sceglievo sempre di vedere il Napoli di Sarri e lo applaudivo in piedi. Non m'importa meglio o peggio, ho preso quello che volevo prendere, quando ho potuto sono andato a vedere le partite e sui campi di Castel Volturno ancora ci sono le linee di passaggio del suo calcio. Poi non mi fregano i paragoni".