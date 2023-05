Il Cholo Simeone: "Se devi dissanguarti per tenere Osimhen meglio cederlo, lo dico anche all'Atletico"

L'allenatore dell'Atletico Madrid ieri allo Stadio Maradona di Napoli per assistere dal vivo alla premiazione Scudetto di suo figlio

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Diego Pablo Simeone e il futuro di Victor Osimhen. L'allenatore dell'Atletico Madrid, ieri allo Stadio Maradona di Napoli per assistere dal vivo alla premiazione Scudetto di suo figlio, ne ha parlato in una intervista alla 'Gazzetta dello Sport': "Il nigeriano è fortissimo. Ce ne sono pochi in giro con le sue caratteristiche e credo possa valere oltre cento milioni. Non dico che bisogna venderlo ma ripeto ragionamenti che faccio per il mio Atletico.

Se ti arriva un club potente economicamente e offre il doppio di ingaggio, tu per tenere un giocatore devi dissanguarti e far sballare i tuoi conti. Meglio cambiare. E poi chi meglio del Napoli? Ha lasciato andare giocatori importanti e guardate cosa hanno combinato giocatori come Kvaratskhelia e Kim".