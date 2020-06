Il consiglio di Sacchi agli allenatori: "Quando si gioca ogni 3 giorni è fondamentale il recupero"

Arrigo Sacchi, storico allenatore e commissario tecnico, tramite La Gazzetta dello Sport ha analizzato la questione delle partite in estate e ha dato un consiglio agli allenatori: "La cosa più importante, quando si giocano partite ravvicinate, ogni 3 giorni, è recuperare le forze. Noi a Usa '94 non ne avevamo la possibilità, perché dormivamo con l’aria condizionata accesa che non aiuta nel recupero. Fu una battaglia con il clima: non si respirava. Allenamenti? Anche quelli furono un problema. La mia Italia si basava sull’aggressività, sul pressing, sulla corsa. Avevo bisogno di fare allenamenti specifici, ma non ci si riusciva per il troppo caldo e la troppa umidità. Svegliavo i ragazzi alle 6 del mattino e andavamo in campo alle 7, ma la temperatura era alta. In sostanza, si poteva fare soltanto un lavoro di mantenimento. Noi, in campo, spendevamo molte energie, eravamo una squadra generosa, e poi non riuscivamo a recuperarle".