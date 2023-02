Il consiglio di Stramaccioni per l'Inter: "Punta alla Champions, lo scudetto è del Napoli"

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter, è stato intervistato da Il Gazzettino Veneto in vista della sfida di Champions League

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter, è stato intervistato da Il Gazzettino Veneto in vista della sfida di Champions League dei nerazzurri con il Porto: "Una responsabilità importante considerando che lo scudetto ormai è andato. Non dico che debba vincerla, ma provare ad andare il più avanti possibile sì. Lukaku? Io la vedo in maniera diversa. Innanzitutto tornare dove si è fatto non bene, ma benissimo è sempre rischioso.