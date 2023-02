Il cordoglio di Spalletti per Maurizio Costanzo: "Senza di lui le tv dovevano andare a letto alle 10"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha voluto aprire la conferenza stampa pre-Empoli esprimendo il suo cordoglio per la morte di Maurizio Costanzo

Luciano Spalletti , allenatore del Napoli, ha voluto aprire la conferenza stampa pre-Empoli esprimendo il suo cordoglio per la morte di Maurizio Costanzo: "Ho appreso da poco della morte di Costanzo, sono molto dispiaciuto, perdiamo un uomo importante per le tante cose che ha fatto e sono vicino al dolore della famiglia".

Ha poi aggiunto a margine dell'incontro con la stampa: "Negli anni in cui non esisteva internet e pay tv, se non ci fosse stato il Maurizio Costanzo show le tv sarebbero dovute andare a letto alle 10....E' stato un giornalista di spessore superiore alla media”