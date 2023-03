Il ct Mancini e le 5 squadre che lo divertono di più: "In Italia Napoli e Atalanta"

Quali squadre la divertono di più da guardare in tv? E' una delle domande poste a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale

Quali squadre la divertono di più da guardare in tv? E' una delle domande poste a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, nel corso di una intervista rilasciata a 'Il Mattino'. Questa la sua risposta: "Napoli e Atalanta. In Europa il City, il Real Madrid e, nonostante i problemi, anche il PSG", ha detto il ct che prosegue. "Tutti i calciatori vogliono andare in Premier perché il campionato è bello, interessante, duro. Tutte le squadre sono forti. Ma la mia speranza è che l’Italia diventi come la Premier, come lo era tanti anni fa. E il primo passo sono gli stadi. In questo modo sarà anche più facile pensare di riempirli