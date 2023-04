Il doppio ex Agostini: “Il ritorno di Osimhen potrebbe non bastare per superare il turno”

Massimo Agostini, ex attaccante di Milan e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Massimo Agostini , ex attaccante di Milan e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Il ritorno di Osimhen è ovviamente molto importante perché il Napoli recupera il terminale offensivo di grande livello, ma per superare il turno potrebbe non bastare, occorre infatti che anche il resto della squadra viaggi alla stessa velocità.

Questa stagione ha dimostrato che il Napoli ha fatto grandi cose grazie al collettivo, al gruppo, non al solo Osimhen, per quanto forte e decisivo. Segnare due gol al Milan non è facile, in una gara così intensa come quella dei quarti di Champions. Credo che per il Napoli sarebbe già importante pareggiare i conti segnando il primo gol senza rischiare troppo, giocandosi il tutto per tutto alla pari con i rossoneri ma in casa. Per questo dico che gli azzurri devono scendere in campo avendo nella testa l’idea di segnare una rete e non con il peso di doverne fare due.

In tal senso l’ideale sarebbe segnare il gol già nel primo tempo, per riportare in pari la contesa, giocandosela poi senza affanni. Bisogna scendere in campo con la mente fredda e il cuore caldo: il pubblico di Napoli può trascinare la squadra, sa essere determinante”.