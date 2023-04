Il doppio ex Ametrano avvisa il Napoli: “La Juve sarà simile al Milan in un aspetto”

Raffaele Ametrano, ex del Napoli e della Juve ed allenatore, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Raffaele Ametrano, ex del Napoli e della Juve ed allenatore, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Juve-Napoli la partita giusta dopo l’eliminazione dalla Champions? Non si può dire con certezza, di sicuro gli azzurri devono affrontare la gara senza eccessive pressioni, hanno un vantaggio importante. La delusione c’è, ma il Napoli è arrivato ai quarti di finale di Champions e ha affrontato un Milan che ha ritrovato nel momento giusto una freschezza atletica che lo ha reso difficile da affrontare. Il Napoli ha invece un po’ di fiato corto ma la stagione resta straordinaria. L’azione di Leao doveva essere fermata con un fallo tattico? E’ vero, ma vi assicuro che anche a me è capitato di non riuscire neanche a fare fallo contro calciatori del genere. Di Lorenzo si è trovato a metà strada e forse pensava che il compagno difensore fosse più attaccato a lui.

Ma sono attimi. Sono convinto che il Napoli disputerà una grande partita a Torino: troverà una Juventus simile al Milan nell’atteggiamento, molto chiusa e che vorrà agire in contropiede. Gli episodi faranno la differenza, ma, ripeto, mentalmente gli azzurri dovranno essere sereni. Motivati dalla voglia di riscatto, ma con la leggerezza di poter giocare come sa”.