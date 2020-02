Il doppio ex Amodio: "Napoli sembrava in un tunnel, ne è uscito grazie a due cose"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Roberto Amodio, doppio ex di Napoli e Lecce: “Due settimane fa sembrava che il Napoli fosse finito in un tunnel, ma con il lavoro e la carica dell’allenatore la luce è arrivata. E’ stato bravo Gattuso e pure la società a fare mercato e con le teste lucide tutta la squadra ha ritrovato fiducia. Domenica arriverà il Lecce che ha il morale a mille, ma il Napoli è molto più forte. Detto questo, ogni partita è fatta di episodi, ma il momento negativo è finito".

BARCELLONA E NON SOLO - "Koulibaly resta uno dei migliori difensori al mondo e il suo recupero sarà importante. Mi auguro che tutto il Napoli abbia voglia di aggiustare un campionato che è iniziato male, ma che non ha ancora dato il suo verdetto. Anche la gara col Barcellona non è scontata perché nelle giuste condizioni, il Napoli non è un semplice cliente, neanche per il Barcellona. Oltretutto, la squadra azzurra sta iniziando anche a giocare bene”.