Il doppio ex Baiano: "Empoli squadra difficile da affrontare, ma questo Napoli non ha rivali"

"L'Empoli di quest'anno ha un allenatore che mi piace molto ma è una squadra più pericolosa si però meno propositiva dello scorso anno".

© foto di Federico De Luca

Ciccio Baiano, ex attaccante di Napoli ed Empoli ed allenatore, è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre': "Kvaratskhelia e Osimhen hanno segnato il 50% dei gol azzurri? Non mi sorprende, anche io, con Rambaudi e Signori, nel Foggia, portavamo in dote almeno il 50-60%. Noi facevamo tanti gol perché la squadra lavorava per noi. E credo che così faccia anche il Napoli, portando tanti palloni li davanti e avendo due fenomeni come Osimhen e Kvara si fa la differenza. A questo Napoli, guardando al campionato, non manca nulla. Guardandolo a livello europeo, dove ti confronti con delle corazzate, manca l'esperienza a livello europeo.