Il doppio ex Bertoni svela: "Spalletti mi ha raccontato per chi tifava da ragazzino"

Daniel Bertoni, doppio ex di Napoli e Fiorentina, ha parlato a Il Mattino della sfida tra di domani, partendo dai bomber delle due squadre. "Vlahovic e Osimhen sono gli attaccanti dell'era moderna, sono completi in tutti e possono fare le fortune delle loro squadre. Spalletti mi ha raccontato di quando da ragazzino veniva a vederci e faceva il tifo per me dalla Fiesole".

L'argentino ha poi aggiunto: "Con la Fiorentina i rischi che corre il Napoli sono evidenti, i viola hanno qualità, giocatori importanti, mentalità. Ho visto la gara con l'Inter, nel primo tempo dovevano aver fatto almeno due gol".