Il doppio ex Blanc: "Napoli-Barça sarà spettacolare. Osimhen fuoriclasse, come Lewandowski"

© foto di Imago/Image Sport

Doppio ex, seppur per poco. Laurent Blanc ha difeso i colori del Napoli per una stagione, nel 1991. E poi, nel 1996, quelli del Barcellona. Adesso che le due squadre si affronteranno negli ottavi di finale di Champions League, l'ex difensore, oggi allenatore in attesa di un nuovo progetto dopo l'addio al Lione, ha analizzato la sfida sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ripartendo dal tricolore vinto dal Napoli pochi mesi: "Qualcosa di straordinario, come ai tempi di Diego Maradona. È stato merito di Spalletti, che è uno dei migliori allenatori: complicato confermarsi, ma per esempio gli azzurri hanno dimostrato di essere una grande società tenendosi stretti i migliori calciatori".

Il Barcellona come lo vede? Sarà anche una sfida tra Lewandowski e Osimhen.

"I catalani vivono un momento storico complicato a livello finanziario, è bello che abbiano vinto il campionato con Xavi in panchina: sta riportando i valori calcistici tradizionali. Quanto ai due attaccanti, Osimhen è un fuoriclasse e può migliorare ancora, può diventare uno dei più forti al mondo. Come il polacco, che però è più vicino alla fine della sua carriera".

Come finirà?

"Non riesco a sbilanciarmi, dico solo che sarà un grande spettacolo. Nella mia stagione al Napoli ho scoperto la cultura della difesa, ma anche il calcio italiano vive un momento di evoluzione. Il Barcellona resta la vetrina del calcio spagnolo, ma dovrà vedersela con la scuola di difesa italiana".