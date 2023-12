Il doppio ex Bocchetti: "Difficilissima per il Napoli, i ciociari sanno approfittare dei passi falsi"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Antonio Bocchetti, ex giocatore di Napoli e Frosinone.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Antonio Bocchetti, ex giocatore di Napoli e Frosinone: "Stasera sarà una partita difficilissima per il Napoli, il Frosinone è una squadra giovane e allenata da un grande allenatore. E che è stata costruita da Angelozzi, che è uno dei migliori direttori sportivi che abbiamo in Italia. Dovrà fare una prestazione attenta, i ciociari sanno come approfittare di eventuali passi falsi degli avversari. Il Napoli viene da uno Scudetto vinto in maniera perfetta, poi cambiare allenatore e strategia difensiva può portare a dei momenti di empasse. Manca solo Kim e bisogna dare il tempo a Natan di crescere nella Serie A. E poi la difesa va nuovamente assestata sui ritmi e sui sistemi ora di Mazzarri. Anche Koulibaly ebbe difficoltà al primo anno in Italia.

Equivoco Lindstrom? Evidentemente Garcia aveva chiesto un trequartista per passare al 4231, è l'unica spiegazione che riesco a darmi. Poi anche lui va aspettato, proprio come Natan e come Cajuste. Chi veniva dalla gestione Spalletti, chiaramente resta avvantaggiato. I giocatori che arrivano dall'estero vanno attesi, perché il campionato italiano è tra i più tattici al mondo.

Mario Rui? Ci sono pochi terzini sinistri al mondo con la sua qualità ed il suo sapere tattico. Per fortuna del Napoli, gioca in azzurro... Poi quando manca è normale che si senta e anche parecchio".