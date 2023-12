Il doppio ex Buriani: "Palladino bravo, ma guidare il Napoli non è come il Monza"

RUBEN BURIANI A RADIO MARTE: “DIFFICILE RIPETERSI DOPO UNO SCUDETTO. OSTACOLO MONZA NON FACILE”



TuttoNapoli.net

Ruben Buriani, ex calciatore di Napoli, Milan e Monza e ds, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': "Napoli e Milan stanno attraversando una stagione difficile, con i rossoneri un po’ più avanti in campionato e gli azzurri qualificati agli ottavi di Champions. Il calcio è fatto anche di questi momenti qui, per tutti ripetersi è molto complicato. Il Napoli ha detto viene da un campionato vinto a metà dicembre, è difficile mantenere quegli standard. Non sappiamo come sarebbero andate le cose con Spalletti e Giuntoli, ma tutte le squadre uscite vittoriose nel campionato precedente, in quello successivo hanno avuto difficoltà a ripetersi. Ora ci sono Inter, Milan, Juventus: negli ultimi anni ci sono tante squadre che si contendono il titolo insieme al Napoli. Certo, all’ombra del Vesuvio qualche errore è stato commesso nel post scudetto.

Il Monza sta facendo una buonissima stagione fino ad ora: ci sono meno pressioni rispetto a quante ce ne siano a Napoli. Palladino è un bravo allenatore ma guidare il Monza non è la stessa cosa che guidare gli azzurri, dove le aspettative sono altissime e la pressione della piazza è grande. Il Napoli sta vivendo una stagione complessa, si parla di possibile rivoluzione interna alla squadra già a gennaio, con il mercato che dovrebbe operare diversi nuovi innesti e diversi addii”.