Il doppio ex Carnevale: "Fonseca e Gattuso hanno molte attenuanti. Credevo a un Napoli da scudetto..."

Andrea Carnevale, doppio ex di Roma-Napoli, nel giorno dello scontro diretto ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Roma e Napoli hanno le potenzialità per entrare nei primi 4 posti. Certo, per Gattuso e Fonseca potrebbe essere la stagione dei rimpianti. Pensate, io il Napoli l’avevo messo tra le favorite per lo scudetto... Fonseca e Gattuso criticati? Io sto dalla loro parte, non si possono ignorare le attenuanti. Gattuso lo stimo come uomo e come allenatore, è stato soltanto sfortunato nel perdere tanti giocatori nello stesso momento. Fonseca merita, vedere giocare la Roma è un piacere. È una squadra giovane che diverte, proprio grazie a lui".