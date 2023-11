Il doppio ex Colomba: "L'Arechi può avere un ruolo importante. Nel Napoli manca uno come Kim"

"I valori sono diversi, ma il Napoli a sprazzi ha fatto anche ottime gare, forse non compiute al 100%".

Franco Colomba, il doppio ex allenatore di Napoli e Salernitana, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conoscendo l’Arechi credo che il fattore ambientale potrà recitare un ruolo importante sabato. I valori sono diversi, ma il Napoli a sprazzi ha fatto anche ottime gare, forse non compiute al 100%. E’ una squadra che non ha trovato continuità, manca qualche certezza rispetto all’anno scorso e un giocatore come Kim che era fondamentale. Non c’è quell’intensità che dura 90′ come l’anno scorso.

Le conoscenze che hanno acquisito i calciatori del Napoli l’anno scorso potrebbero riproporle, ma dipende da come la pensa il nuovo allenatore. Una volta l’allenatore ci dava il ruolo e delle disposizioni, oggi si richiedono cose precise. Noi avevamo la facoltà di interpretare la gara e quella era la forza di ogni calciatore”.