Il doppio ex Denis: "La Dea in un momento strepitoso, agli azzurri servirà pressing alto"

German Denis, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non so se il Napoli rischia contro l'Atalanta, la Dea è in un momento strepitoso ma il Napoli è sempre il Napoli, a prescindere da quanto può fare l'Atalanta. I nerazzurri sono difficili da affrontare oggi, secondo me il Napoli dovrà giocarsela con pressing alto e forte, hanno i giocatori per poterlo fare. Verrà fuori una partita bella. Pochi gol? Noi attaccanti viviamo momenti diversi, a volte sei sereno sotto porta ed altri no. Sicuramente questo momento qui passerà, il Napoli ha un organico importante. Cosa mi manca di Napoli? Quello stadio lì è fantastico, ricordo quando gli avversari prendevano palla e partivano i fischi, non riuscivo a parlare con i compagni".