Il doppio ex Di Napoli: "Domenica sfida di prestigio, l'Inter ha tutto da perdere"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Arturo Di Napoli, ex attaccante del Napoli e dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: "Il Napoli qualche rimpianto per la Champions lo deve avere. Al posto del Milan penso avrebbe anche fatto meglio contro l’Inter, che ha una rosa importante. Il Napoli però in campionato ha fatto grandi cose, i punti di distanza contro i nerazzurri sono molto meriti dei Partenopei anche se qualche demerito della Beneamata. Ma tutto quello che ha ottenuto il Napoli è meritatissimo.

Napoli-Inter? È una gara di prestigio e ha ovviamente tutto da perdere più la squadra di Inzaghi, dovendo ancora qualificarsi per la prossima Champions.

Kim o Osimhen più difficili da sostituire? Non mi aspettavo un rendimento del genere da parte del coreano. De Laurentiis saprà in ogni caso sostituirli, spero che però rimanga innanzitutto Osimhen, perché credo che abbia ancora margini importanti e cose da farci vedere".