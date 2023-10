Il doppio ex Edmundo: "Sarà gara aperta, ma la spinta del Maradona è incredibile"

Il doppio ex della sfida fra Napoli e Fiorentina Edmundo ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

© foto di Federico De Luca

Il doppio ex della sfida fra Napoli e Fiorentina Edmundo ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport proprio del match del "Maradona": "Che gara sarà? Aperta e divertente, Napoli e Fiorentina fanno un calcio molto offensivo, con una filosofia di gioco che non si snatura in base all’avversario. Gli azzurri però hanno il vantaggio di giocare in casa: ho visto la sfida col Real Madrid, il Maradona dà una spinta davvero incredibile.

Il Napoli col cambio di allenatore? Non mi sembra che in termini di qualità abbia perso qualcosa. Ha tenuto testa ad una formazione stellare e abituata a vincere la Champions come il Real, questo la dice lunga. È sicuramente più forte rispetto a quando c’ero io (ride, perché il Napoli retrocesse in quella stagione, ndr). A cosa possono puntare Napoli e Fiorentina? Mi sento fiducioso, il Napoli può rivincere lo scudetto anche se l’Inter ha tutte le carte in regola per farcela, e la Fiorentina può rientrare tra le prime quattro dopo la finale di Conference League qualche mese fa. Faccio il tifo per loro".