Il doppio ex Ferrarese: "Per il Napoli sarà dura col Torino. Qualche intoppo ci sarà..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Claudio Ferrarese, DS del Sona e doppio ex di Napoli-Torino: "Incrociamo le dita per i tifosi azzurri, vincere le partite è sempre difficile. Il Toro è allenato bene e ha buoni giocatori, partita dura che il Napoli cercherà di portare a casa. Juric? Lo conosco, l'ho visto lavorare: è un buon allenatore senza dubbio. L'intensità e l'1 vs 1 in campo aperto mette in difficoltà tutti, a Verona ha valorizzato giocatori che per qualcuno erano sconosciuti. Ha fatto fare plusvalenze al Verona e le farà fare al Torino. Sono convinto che diventerà un grande.

Il Napoli viene da un periodo incredibile, quando si cambia allenatore è sempre tutto più difficile. A oggi pensare di battere il Napoli è tosta. Ci sarà sicuramente qualche intoppo, sempre difficile pensare di arrivare a vincere sempre. Spalletti non lo scopriamo certo noi, la rosa è buona. Bisogna andare dritti e vedere cosa succederà in occasione di scontri diretti importanti.

Milan-Verona? Sicuramente agli scaligeri il cambio di allenatore qualcosa ha dato, capita spesso poi bisogna vedere come va. La squadra è pimpante e fa gol, sono sicuro che a Milano farà una grande partita. Scopriremo veramente il Milan anche da questo punto di vista, in questi casi si comprende la forza di quelli che stanno fuori".