Il doppio ex Galli: "Il Napoli ha il 51% di chance di passare, ma lo 0-4 ha destabilizzato tutto"

Giovanni Galli , ex portiere di Milan e Napoli, ha parlato a MilanNews della sfida tutta italiana, valida per i quarti di Champions, che andrà in scena domani sera a San Siro: " La partita del Maradona ha destabilizzato tutto e tutti. Io avevo dato e continuo a dare il 51% di possibilità al Napoli e 49% al Milan e lo dicevo già prima della sfida di campionato ".

Due battute anche su Mike Maignan, portiere dei rossoneri: "Lo colloco tra i primi cinque al mondo, sicuramente. Un giocatore in evoluzione, che ha grande fisicità magari non ha grande tecnica nel ruolo di portiere, non parlo di tecnica con i piedi, quello è un altro discorso, ma ha grande esplosività, grande riflesso. È sveglio, un portiere che partecipa all’azione, che gioca la partita e non la subisce. Lo ritengo un elemento di spicco".