Il doppio ex Gautieri: “Gara non spettacolare e difficile per entrambe. Napoli in difficoltà"

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Gautieri, ex calciatore di Roma e Napoli: "Sicuramente stasera non sarà una partita spettacolare, le individualità potranno fare la differenza. Sono due squadre che finora non hanno reso per le previsioni di inizio annata, sarà una partita difficile per entrambe.

Chi sta peggio? Ogni sconfitta è pesante come quella della Roma a Bologna e il Napoli contro il Frosinone. Sono due squadre con ottimi organici che non ha reso ed hanno grosse responsabilità. La Roma prima di Bologna era in serie positiva, mentre il Napoli con la debacle col Frosinone è un po’ in difficoltà. E’ la partita giusta per far uscire entrambe da questo momento di difficoltà.

Difficoltà offensiva del Napoli? Rispetto all’anno scorso il Napoli si difendeva poco perché faceva correre di più gli avversari avendo il pallino di gioco sempre loro. La migliore difesa erano proprio gli attaccanti che rientravano, c’era spirito di sacrificio maggiore. Contro Braga e Cagliari il Napoli qualcosa ha creato, ma rispetto all’anno scorso deve migliorare negli ultimi 25 metri e concretizzare di più. Sono gli stessi giocatori dell’anno scorso, hanno tutto per tornare il Napoli dell’anno scorso che ha incantato tutti.

Gestione Mourinho? Quando è arrivato a Roma erano tutti felici, in due anni ha vinto una Conference ed è arrivato in finale di Europa League. Quest’anno Mourinho sta avendo grande difficoltà, probabilmente alla gente non piace il suo modo di giocare e la sua gestione. Sotto il profilo della comunicazione entra forte e nella piazza di Roma ha una grande risonanza, ma criticare un allenatore come Mourinho siamo davvero fuori strada.

Mazzarri? Col il suo ritorno al posto di Garcia è cambiato poco, ma non per colpa sua. I giocatori non sono gli stessi dell’anno scorso, stanno rendendo al di sotto, gli allenatori centrano poco. Il presidente De Laurentiis ha fatto molto riconfermando tutti cercando di dare continuità, quando poteva fare cassa come fanno altri presidenti”.