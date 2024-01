Il doppio ex Graffiedi su Italiano: "È pronto per una big. Supercoppa? Ecco chi dovrà incidere"

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mattia Graffiedi, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Fiorentina

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mattia Graffiedi, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Fiorentina. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Come vedrebbe un approdo di Italiano ai piedi del Vesuvio?

“Sicuramente sarebbe un altro step positivo per l’allenatore dei Viola. Per il Napoli, Italiano potrebbe essere un valore aggiunto viste le qualità intrinseche nella rosa”.

Cosa è pesato sull’economia della stagione degli azzurri?

“Le aspettative erano altissime dopo il successo dello scorso anno, soprattutto in una piazza esigente come Napoli. Il cambiamento nei metodi di allenamento, inoltre, può aver influito sulle prestazioni degli azzurri. Le defezioni, tra Coppa d’Africa e infortuni, hanno comportato ulteriori difficoltà”.

Tra i vari motivi che hanno spinto Spalletti all’addio potrebbe esserci anche la consapevolezza della difficoltà nel ripetersi?

“Non saprei. Se fosse rimasto Spalletti, forse il Napoli non avrebbe replicato i fasti della passata stagione, ma ad oggi avrebbe sicuramente fatto meglio. Luciano, dopo il capolavoro del tricolore, ha voluto provare nuove esperienze”.

Quanto ha fatto bene De Laurentiis a questa piazza ed al club?

“De Laurentiis ha riportato il Napoli nelle posizioni che meritava dopo tanti anni di sofferenza. Ha ricondotto il club ai vertici d’Italia e d’Europa, ha dato tanto a questa piazza”.

Che gara sarà tra Napoli e Fiorentina in Supercoppa?

“Una partita equilibrata, da 50 e 50. La Supercoppa, inoltre, diventa un traguardo importante per gli azzurri al fine di salvare una stagione negativa. Il Napoli metterà tutto sé stesso per riscattare le difficoltà degli ultimi mesi”.

Quanto sarà importante l’apporto del Cholito?

“E un giocatore che dovrà fare la differenza, soprattutto in area, dove i Viola concedono diverse palle gol. L’argentino dovrà approfittarne e sopperire al meglio all’assenza di Osimhen. Ciò detto, anche la Fiorentina vanta attaccanti in grado di incidere sulla sfida”.

La grande stagione della Fiorentina è un merito anche del tecnico Viola?

“La Fiorentina sta facendo un bellissimo campionato. Un allenatore che fa giocare bene la squadra, che fa divertire e che adesso sta anche ottenendo punti. Va fatto un plauso al tecnico viola”.

Crede che Vincenzo Italiano sia pronto per un top club?

“Credo sia pronto per fare il salto, anche se, con una qualificazione in Champions della Fiorentina, chissà che non possa completare il proprio percorso ancora in Toscana”.