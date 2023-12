Il doppio ex Marangon: "Con la Roma gara senza esclusione di colpi, il Napoli darà il massimo"

"Nel secondo tempo la squadra di Mazzarri si è sciolta, però bisogna reagire".

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Luciano Marangon, doppio ex di Napoli e Roma: "Entrambe le squadre hanno bisogno di punti Champions, sarà una gara senza esclusione di colpi. Nessuna arriva nella miglior forma possibile, ma sono due squadre importanti e hanno tutto per vincerla. Il Napoli non ha fatto una gran figura contro il Frosinone, ma sono certo che darà il massimo contro la Roma per cancellare quanto successo in Coppa Italia. Nel secondo tempo la squadra di Mazzarri si è sciolta, però bisogna reagire.

La stagione è iniziata in un momento sbagliato da parte di allenatore e società, che non ha saputo tenersi stretto Giuntoli e Spalletti dopo lo Scudetto vinto. Se li è fatti scappare, poi anche la squadra ha le sue responsabilità. Sono anni che la squadra sembra in contrasto con la gestione di De Laurentiis, che mette troppo bocca nello spogliatoio. Poi è chiaro che i calciatori siano i primi ad avere le colpe di questo momento no: la squadra è rimasta quasi invariata, eppure è l'ombra della squadra spettacolare dello scorso anno. Quindi evitiamo dubbi".