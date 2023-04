Il doppio ex Mauro: "Napoli ha ucciso il campionato, ora è passerella ma a Torino è dura"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Massimo Mauro si è soffermato sul Napoli di Luciano Spalletti e sulla sfida di domani a Torino

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Massimo Mauro si è soffermato sul Napoli di Luciano Spalletti e sulla sfida di domani a Torino contro la Juventus: "Attenzione, contro la Juventus, per di più a Torino, c'è sempre il rischio di perdere o pareggiare. Ma non certo per motivi psicologici. Giocare a Torino non è facile e per altro ci può stare di perdere ancora qualche punto per strada da qui alla fine del campionato. Ma non vivrei assolutamente con l'ansia.

I numeri parlano per il Napoli: è una squadra che ha ucciso questo campionato. E allora dico ai giocatori di godersi quella che sarà una passerella da qui alla fine. Se proprio dovessi dire, darei un consiglio a Spalletti. Forse dovrebbe trovare qualche altro sistema da utilizzare per attaccare".