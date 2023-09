Il doppio ex Pandev: "A Genova sarà dura dopo la sosta. Elmas? Per me è un titolare"

Goran Pandev è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni durante il Calcio della Sera

Goran Pandev è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni durante il Calcio della Sera: "Lo scudetto? Sono felice per la gente di Napoli, lì ho passato tre anni bellissimi, felice per la città, per i tifosi, per il presidente e anche per i giocatori. Cosa ho detto a Pechino in Supercoppa per farmi esplellere? Avevo mandato a fanculo l’arbitro ma in macedone, ero arrabbiato, stavo facendo una grandissima partita che peccato essere uscito prima dal campo. Avremmo dovuto vincere. Mazzarri o Benitez? Con Mazzarri mi sono divertito tanto, ma con Benitez eravamo più una squadra europea, eravamo più forti come qualità.

Il più pazzo nello spogliatorio del Napoli? C’erano tanti personaggi, però devo dire che tra Calaiò, Aronica, Grava era una bella lotta. Manuele rompeva i coglioni, voleva giocare, diceva che stava sempre bene e chiedeva all’allenatore di essere utilizzato di più. Però devo anche dire che nel gruppo era importantissimo per gli equilibri.

Il ruolo di Elmas? Come seconda punta in Nazionale ha fatto benissimo. Lui può fare tutto, avere un giocatore così è importantissimo per una rosa, lo conosco da piccolo e sapevo che sarebbe diventato un grande giocatore. Può giocare anche mezzala, è un ragazzo umile, è già un leader. Lo vedo molto bene come seconda punta. Credevo che quest’anno a Napoli giocasse titolare. Ma giocherà ed anche tanto. Siamo appena alla terza giornata, le partite da affrontare sono tante tra campionato e Coppe. Ci sarà spazio per tutti.

Genoa-Napoli? Non faccio mai pronostico. Secondo me sarà una partita difficile per il Napoli, viene dopo la sosta e Garcia non ha avuto tanti giocatori per molti giorni perchè in giro con le varie Nazionali. Non faccio pronostici perchè non li indovino mai”.