Il doppio ex Pandev: "Osimhen e Lautaro i più forti in A, Kvara e Thuram i fuoriclasse"

Goran Pandev, doppio ex di Napoli e Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Goran Pandev, doppio ex di Napoli e Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Osimhen e Lautaro sono i più forti della Serie A. Spero che l’argentino possa chiudere la stagione da capocannoniere, perché lo merita. Ha un atteggiamento da capitano vero, la fascia lo ha rinvigorito. Sono entrambi campioni, Victor lo ricorderà a tutti adesso che rientra".

I loro scudieri, Kvaratskhelia e Thuram, non sono da meno. "Assolutamente, i classici fuoriclasse che in qualsiasi momento possono compiere la prodezza decisiva. Khvicha si sta confermando, il francese invece mi ha sorpreso: mai avrei previsto un impatto simile al primo anno in Italia, com’è stato per Kvara".