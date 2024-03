Il doppio ex Pecci: "La strategia di Juric mira più a non far giocare gli avversari"

Eraldo Pecci, ex regista di Torino e Napoli e commentatore Rai, ha parlato al Corriere di Torino non solo della sfida di venerdì al Maradona.

Io penso sempre che il destino delle squadre sia scritto dai giocatori, poi l'allenatore fa del suo meglio, ma in campo non ci va lui. L'allenatore, quando è molto bravo, porta un 2% di vantaggio, quando è un somaro può fare un 30% di danni. Riguardo a Juric, tuttavia, mi sembra di poter dire che la sua strategia sia più mirata a non far giocare gli avversari che a proporre produzione offensiva, lo dicono anche a numeri. Al contempo, la squadra lotta e dà quello che ha, non vedo problemi di atteggiamento, e da questo punto di vista lo spirito del Toro viene interpretato nel modo giusto. Per dire, vedo i giocatori andare a contrasto e non rotolarsi per terra perdendosi in simulazioni…".

Sugli arbitri in crisi: "E' un momento delicato, nel quale ci sono molti errori da parte dei direttori di gara. Il ricambio generazionale non è facile e la qualità media dei fischietti non è alta. Però spezzo una lancia a favore degli arbitri: secondo me il regolamento, invece di aiutarli, li danneggia. Nel calcio non si può correre con le mano dietro la schiena o saltare con le braccia legate al corpo. C’è l’impressione che chi scrive le regole non capisca molto di pallone, o quantomeno non ci abbia mai giocato…".