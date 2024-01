Il doppio ex Sergio: "La Lazio sta meglio del Napoli. Mazzarri? Non deve copiare Spalletti"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Raffaele Sergio, doppio ex di Napoli e Lazio

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Raffaele Sergio, doppio ex di Napoli e Lazio: "La Lazio arriva meglio del Napoli alla sfida di domenica, al netto della brutta gara fatta in Supercoppa. Sarri aveva trovato equilibri e risultati importanti prima di Riyad, mentre Mazzarri ci arriva con tante assenze e infortunati. E poi la gara persa con l'Inter in malo modo inciderà mentalmente, dopo le tante scorie smaltite ad inizio settimana.

Mazzarri ha ereditato una situazione non facile al Napoli e gli va dato merito dell'essersi fatto carico di tante responsabilità. Nei primi 20 giorni della sua gestione ha provato a copiare Spalletti e questo non l'ho gradito molto. Non a caso, ora si vede un miglior Napoli perché Mazzarri sta facendo il Mazzarri. Bisogna guardare avanti, ormai la squadra dello scorso anno non è più replicabile. Ora i nuovi innesti potranno dare una mano ad una squadra che vuole rilanciarsi. Ci sarà da vedere come tutti impatteranno una piazza come Napoli, perché tutti arrivano da realtà più tranquille e meno pressanti. Di base, però, i nuovi acquisti hanno talento e potenziale, quindi sono ottimista".