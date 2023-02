Il doppio ex Valdifiori: "Meraviglioso il Napoli lassù. L'Empoli è sempre insidioso"

Così Mirko Valdifiori alle pagine de Il Mattino, racconta l'emozione di vedere il Napoli capolista.

Doppio ex di Napoli e Empoli, Valdifiori presenta la sfida di oggi sul campo dei toscani: "Per il Napoli è sempre stato un campo po' insidioso. I toscani giocano a viso aperto, hanno attaccanti veloci che ti possono mettere in difficoltà. E poi quando arrivano le big i giovani danno sempre qualcosa in più per mettersi in mostra. La capolista dal canto suo andrà in campo per fare la partita".