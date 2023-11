Il doppio ex Valdifiori: "Non farò il tifo per nessuna delle due. Il Napoli non può sbagliare"

Il doppio ex fra Napoli ed Empoli, ora in forza alla Vis Pesaro, Mirko Valdifiori ha parlato all'edizione odierna de Il Mattino del match del "Maradona".

Il doppio ex fra Napoli ed Empoli, ora in forza alla Vis Pesaro, Mirko Valdifiori ha parlato all'edizione odierna de Il Mattino del match del "Maradona": "Sulla carta è una partita che il Napoli deve fare sua. Che non può sbagliare, insomma. Soprattutto se vuole accorciare la distanza dalla vetta. L'Empoli invece vorrà fare punti in ottica salvezza. Il Napoli ha un solo risultato, è un'arma a doppio taglio? Non direi: parliamo di una squadra di caratura internazionale che sa che deve scendere in campo e vincere. Poi nel calcio tutto può succedere, ma i giocatori del Napoli sono maturi e consapevoli della loro forza.

Per chi tifo? L'Empoli mi ha lanciato, mentre a Napoli ho avuto la prima chance importante anche a livello europeo e sono rimasto un grande tifoso azzurro. Sarò spettatore neutro. Spero solo di vedere una bella partita. Sarò in ritiro e poi la sera in campo a Cesena".