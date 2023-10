Il doppo ex Bordin: "A Verona gara tostissima. Il Napoli dovrà appellarsi a qualità e motivazioni"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Roberto Bordin, ex vice-allenatore del Verona ed ex centrocampista del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Roberto Bordin, ex vice-allenatore del Verona ed ex centrocampista del Napoli: "Verona-Napoli sarà una gara tostissima, entrambe le squadre hanno serio bisogno di punti. Gli azzurri sono in un momento di crisi e devono riscattarsi, ma l'Hellas deve consolidare la propria classifica e vuole fare l'impresa per rilanciarsi al meglio. Al Bentegodi poi è sempre difficile fare risultato. Il Napoli dovrà appellarsi alla propria qualità e alle motivazioni di voler uscire da questo periodo difficile. Vincere una partita importante come quella col Verona darebbe serenità a Garcia, soprattutto in vista del Milan. Subentrare a Spalletti non sarebbe stato semplice per nessuno, riconfermarsi è difficile in partenza. Anche se fosse rimasto lo stesso Luciano, il Napoli avrebbe incontrato le stesse difficoltà. Le partite e le classifiche possono girare davvero in un attimo, quindi non è giusto criticare l'allenatore in qualsiasi modo. Tutti danno il massimo per il club. L'assenza di Osimhen poi peserà molto, anche se il Napoli ha dei ricambi molto forti. Simeone e Raspadori ne sono l'esempio.

Natan? Non è semplice inserirsi nel nostro campionato, il rodaggio serve a tutti, ma ora sta mostrando i suoi frutti. Ha le qualità giuste per fare bene al Napoli e lo stiamo vedendo. Anche Ostigard mi sembra un calciatore che sta sempre sul pezzo, che non molla un centimetro e che sta crescendo a vista d'occhio".