Il ds Cannella: "Mercato? ADL deve prima individuare il tecnico del futuro!"

Giuseppe Cannella ds di grandissima esperienza prova ad inquadrare il mercato che sta per partire.

TuttoNapoli.net

Giuseppe Cannella ds di grandissima esperienza prova ad inquadrare il mercato che sta per partire. "Cercherà di sfruttare questa finestra - dice a Tuttomercatoweb.com - chi ha obiettivi impellenti come la qualificazione in Champions e la salvezza. Più di tutti comunque credo che si muoveranno quelle squadre che devono salvarsi, come Salernitana, Verona e Cagliari".

Guardando alla parte alta della classifica cosa si aspetta dal Napoli?

"E' un mercato difficile quello dei partenopei per una serie di motivi: con Mazzarri non è arrivata l'inversione di tendenza che ci si aspettava dunque non credo possa dare grandissime indicazioni per il futuro. E' chiaro che numericamente serve qualcosa in difesa e per l'esterno basso, ma non vedo giocatori in grado di ripristinare un trend importante. Il presidente con i suoi consulenti cercherà di mettere a posto i contratti in pendenza e cercherà di individuare tecnico e rinforzi per il futuro".

Thiago Motta potrebbe essere un'idea?

"E' un bel profilo internazionale e se continua così - a parte il ko con l'Udinese - avrà le attenzioni di club di prim'ordine più all'estero, specialmente in Francia. Al PSG ha lasciato un bel ricordo..."

E Italiano?

"Sta facendo bene alla Fiorentina, c'è una proprietà che valuta molto anche l'uomo e Italiano sa avere rispetto per tutti, sa che la società gli ha dato sempre fiducia e se continua così Commisso e i suoi non se lo lasceranno sfuggire perchè vogliono crescere ancora".