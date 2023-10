Il ds Lupo scagiona Meluso: "Non ha colpe in questa crisi"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Lupo, direttore sportivo.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Lupo, direttore sportivo: "Non mi aspettavo il rigetto del Napoli nei confronti di Garcia. E' un allenatore di livello, non credevo potesse impattare con tutte queste difficoltà. Aveva però una base di lavoro già forte, ha commesso degli errori dal punto di vista gestionale. Le sostituzioni, oggettivamente, lasciano ancora perplessi. Dopo un'annata come quella scorsa, bastava un nulla per creare delle crisi e lo abbiamo visto.

Conte? Non ha bisogno di presentazioni, è un allenatore top. Se arrivasse a Napoli, sarebbe una grandissima cosa. Dispiace per Garcia, che ritengo un'ottimo professionista nonostante tutto. Responsabilità di Meluso? Sono assolutamente limitate e in questa crisi c'è molto del tecnico e poco della parte dirigenziale. Al di là che Mauro sia mio amico o meno, lo dico da collega e da direttore sportivo. Se un allenatore non è in grado di avere in mano il proprio gruppo, il DS non è che può farci molto. Poi Mauro è arrivato tardi e ha potuto lavorare poco sul mercato. Sollevarlo dopo pochi mesi avrebbe poco senso".