Il dubbio dell’ex direttore di Tuttosport: “Garcia mangerà il panettone?”

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport.



Si aspettava uno smantellamento in casa Napoli dopo la vittoria dello Scudetto?

“Mi son detto, ma Garcia mangerà il panettone a Napoli? È una domanda banale perché quante volte ce la facciamo noi giornalisti, ma in questo caso è piuttosto legittima e non so come rispondere. Non si può dare una risposta visto quanto successo lo scorso anno, ma la domanda su che Napoli sarà bisogna porla. L’ambizione della Champions fa tremare i polsi, come viene accolta da Garcia? Non è lesa maestà porre certe domande anche in un ambiente come quello di Napoli. L’anno scorso la squadra era compatta, Giuntoli e Spalletti c’erano. Spalletti aveva seminato molto bene l’anno prima. Adesso è tabula rasa, si riparte da zero.”