Il dubbio di Garics: “Chi verrà al posto di Kim riuscirà a fare altrettanto bene?”

© foto di Giacomo Morini

Giury Garics, ex azzurro e agente di calciatori, è intervenuto in "Marte Sport Live" su Radio Marte: "L'erede di Kim? Chiunque arrivi avrà difficoltà e non è per niente facile acquistare un giocatore dal rendimento del coreano ma anche dall'impatto immediato che ha avuto nel Napoli. Kim ha lasciato il segno, chi verrà saprà fare altrettanto? Inoltre, conoscendo De Laurentiis, non tutti i soldi incassati per il coreano saranno investiti sul difensore. Danso? Ha più o meno le caratteristiche di Kim: forte fisicamente, di testa, abbastanza veloce e possente.

Ma non so se riuscirà a integrarsi subito nel calcio italiano, è un'incognita. Forse Lucumì sarebbe meglio, ha disputato una buona stagione a Bologna, conosce già la serie A. Scalvini piace e convince tutti, ma dipende dall'allenatore”.