Il dubbio di Imparato. "Non vorrei pensassimo che il 4-2-3-1 sia il modulo giusto"

TuttoNapoli.net

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione La Domenica Azzurra: “La vittoria col Verona è stata importante, ma non vorrei che ora pensassimo che il modulo giusto per il Napoli sia il 4-2-3-1. Purtroppo, gli azzurri hanno un problema serio a centrocampo, nella fase di filtro.

Anguissa non è quello dello scorso anno, è tornato dalla Coppa d'Africa non in condizioni ottime e il Napoli ha pochi centrocampisti dopo le cessioni e le esclusioni. In difesa poi si subiscono troppi gol sul gioco aereo, Jesus sta dimostrando limiti in queste situazioni. Per questo dico che il modulo con soli due mediani sarebbe rischioso.

Il Napoli a Milano può fare il colpo, non so in che modo, sovrastando o meno, con il corto muso, ma credo davvero che si possa finalmente vincere una gara-chiave per il futuro del campionato. La corsa al quarto posto è dura, oltre alle varie contendenti mi intriga vedere la Fiorentina con Belotti, che è un uomo-gol, al centro dell’attacco.

Al mercato del Napoli non ha preso niente di quello che serviva, difensore in primis. Per me non è neanche giudicabile. In proiezione futura strappa la sufficienza perché Ngonge e Traorè sono due talenti. Mi è piaciuto molto anche Mazzocchi, un giocatore che sa interdire e ripartire, secondo me, insieme a Osimhen, può dare grande slancio alla rimonta del Napoli per la zona Champions”.