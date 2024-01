Il dubbio di Vigliotti: "Perché rinnovare Politano e non Zielinski?”

Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto a Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli

Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto a Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli: "Zielinski ha cominciato benissimo la stagione, ma abbiamo sempre parlato di prestazioni alternate. Però a inizio stagione ha offerto un rendimento costante e positivo, poi ha avuto qualche infortunio di troppo e non è mai riuscito a rientrare in maniera incisiva. Rifiuto, conoscendo Zielinski, qualsiasi pensiero un po’ particolare sulla sua dedizione.

E’ solo una questione prestazionale, se Mazzarri lo schiera è perchè sta bene. Nel report di oggi di Zielinski non si parla, desumo che stia bene. Poiltano? Oggi è il migliore in assoluto, però mi chiedo perchè rinnovare con un triennale a Politano e non a Zielinski".