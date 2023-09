Il durissimo attacco di Cassano a Mourinho: "Ha fatto giocare la Roma in maniera indegna"

"Io non butto fumo negli occhi della gente, io dico il mio pensiero e nessuno me lo toglie dalla mente".

"Io non butto fumo negli occhi della gente, io dico il mio pensiero e nessuno me lo toglie dalla mente. Mi hanno rotto per due anni sull'allenatore e per quello che dicevo. L'allenatore peggiore degli ultimi 10 anni è stato lui. Ha fatto giocare la Roma in maniera indegna, schifosa". Il duro attacco nei confronti di Josè Mourinho, arriva ancora una volta da Antonio Cassano (in realtà mai tenero col tecnico portoghese) nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv. "La gente della Roma si vende l'anima per la squadra e io lo so benissimo. Lui si è accattivato la simpatia dando tanto fumo alla gente, ma se semini vento raccogli sempre tempesta. Non mi importa dei risultati che ha ottenuto. Sono due anni che ce l'abbiamo, la società ha speso tanto, non come dicono altri, e anche quest'anno ha preso dei signori giocatori. Ma posso vedere tre passaggi contro la Salernitana invece di fare figuracce?".

Cassano poi ha rincarato la dose: "A Verona ho visto un calcio indegno, di risse, di casini e da cinema. Col Milan, in dieci, hanno fatto mezzo tiro con deviazione. Posso vedere uno schifo del genere? La gente che va allo stadio non merita questo. All'epoca si andava bene sul carro di Mourinho, ma ora che iniziano a sentire puzza di bruciato, credo che abbiano poca vita lì. Lukaku non lo voleva nessuno e poi è andato alla Roma. Paredes, Ndicka, Aouar sono tutti giocatori forti. Ma con Mourinho nessuna squadra gioca decentemente. Il calcio deve divertire la gente, nella carriera di Mou non si è mai visto".