Il giornalista Dazn presente a Monza si commuove: "Mai visto dal vivo una roba simile"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Edoardo Testoni, DAZN

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Edoardo Testoni, DAZN: “Si è rivisto il Napoli dello scorso anno nel secondo tempo e bisogna ripartire da quello. Il primo tempo, invece, abbiamo visto una squadra in difficoltà come contro l’Atalanta. È servita una scintilla per rigirarla e non a caso l’ha dato Osimhen.

Il gol più bello? Tutti bellissimi, anche quelli del Monza. Il gol di Politano però è incredibile, per come scende la palla e la mette all’incrocio. L’impatto che ha avuto Politano nel secondo tempo poi è un tema, ha cambiato volto alla squadra. La rete di Osimhen è incredibile per lo stacco fisico, tra le gare che ho raccontato in vita mia non avevo mai visto nessuno volare così dal vivo. E ci siamo anche preoccupati tutti quando è caduto male, atterrando sulla faccia da un’altezza di 2 metri e 23. Il punto vero per la risalita del Napoli sarà la fase difensiva".