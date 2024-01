Il giudice Visone: "Rocchi responsabile, ci sono gli estremi per frode sportiva e un'indagine"

Dopo le confessioni di un arbitro di Serie A a Le Iene, il dottor Giuseppe Visone, pm della DDA di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni.





Su Rocchi: "Rocchi non può più essere, a questo punto, il designatore degli arbitri della CAN A e B. Questa è solo l’ultima di una serie di episodi che lo hanno visto protagonista e rispetto ai quali ha una responsabilità diretta. Ricordiamo come accusava in conferenza stampa i giocatori del Verona per il rigore sbagliato al fine di giustificare gli errori commessi da Fabbri.

Designare Rapuano in finale di Supercoppa? Anche questa è stata una scelta discutibile. Sapevamo dapprima che gli ufficiali designati non erano tra i migliori. Errore che vale doppio soprattutto perché si giocava una finale, in un palcoscenico internazionale in cui si promuoveva il calcio italiano".

Cosa può accadere sul fronte della giustizia sportiva e ordinaria? E’ una denuncia anonima quindi inutilizzabile a fini probatori, ma ci sono gli estremi per una iscrizione per frode sportiva e per avviare un’indagine".