Il granata Sanabria e lo sputo a Messi, l'argentino lo ignora: "Non so chi sia, meglio non parlarne"

La sfida tra Argentina e Paraguay, vinta dai campioni del Mondo per 1-0, è stata ricca di momenti di tensione. Lionel Messi e Antonio Sanabria hanno discusso nel concitato finale e sembra che l'attaccante del Torino si sia reso protagonista di un gesto piuttosto deprecabile. dalle immagini di spalle si vede uno sputo in direzione del fuoriclasse dell'Inter Miami.

Intervistato su questo episodio a fine partita, Messi ha dichiarato: "Nello spogliatoio mi hanno detto che qualcuno mi ha sputato addosso. La verità è che non so nemmeno chi sia quel ragazzo. Preferisco non parlare, altrimenti se ne parlerà dovunque e gli daremo troppa importanza".