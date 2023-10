Il Maradona non sarà uno degli stadi di Euro 2032? Manfredi: "Un parametro non lo permette per ora"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Uno dei parametri richiesti dalla Uefa per ospitare gli Europei nel 2032 è che lo stadio sia interamente dedicato al calcio. Senza pista d'atletica. Quindi dovremo parlare con Figc e Uefa per capire come muoverci per il Maradona salvaguardando gli altri sport. Mario Argento? Abbiamo un progetto molto bello. Investimento 100 milioni di euro per un palazzetto da 15mila posti.

Terzo anello del Maradona interdetto a causa delle vibrazioni. Parcheggi sotterranei chiusi perché non abbiamo avuto autorizzazione dai Vigili del fuoco. Sono 100 posti auto al momento, proveremo a ridurrà capienza per poterli poi utilizzare.

Per i Campi Flegrei dobbiamo garantire sicurezza dei cittadini senza che si propaghi panico immotivato. La zona è monitorata perfettamente ed al momento non ci sono rischi concreti. Spiace che ora alcune banche non accordino investimenti per attività di quelle zone. Piano per le vie di fuga è una precauzione dovuta e non una avvisaglia di qualcosa che sta per succedere. Baby Gang? Fenomeno che non solo napoletano purtroppo. Collaboriamo con Governo e sindaci di altre città per aumentare i controlli.

Scommesse? Dispiaciuto per la vicenda, i calciatori devono dare esempio. Daremo la cittadinanza a Spalletti che ama tanto Napoli. Abbiamo vissuto momenti difficili ma Napoli arriva prima del resto del mondo sugli eventi, oggi Napoli è la meta turistica più ambita".