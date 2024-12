Il laziale Rambaudi: "Napoli sarà un po' nervoso, possiamo andare lì a vincere"

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni della radio romana Radiosei per parlare di Lazio-Napoli: “Domani un Napoli sicuramente diverso rispetto a giovedì, secondo me saranno anche un po’ innervositi. L'ambiente vuole vincere e Conte si difende dicendo che bisogna costruire prima. Troveremo una squadra molto solida, che concederanno poco ma comunque concederanno. La Lazio dovrà essere brava ad indirizzare la partita, ad approfittare della prima chance. Mi aspetto una gara diversa ma la solita Lazio che può andare a Napoli e vincere. L’unico problema è che mancherà il giocatore migliore in mezzo al campo, Rovella. Hai giocatori determinanti in ogni zona del campo, come Tavares e Zaccagni per difesa e centrocampo. Dele-Bashiru? Non basta il compitino, con Vecino ero più tranquillo.

Il Napoli è molto riconoscibile, com'è giusto che sia. Non tutti dominano, il calcio è diviso nei primi 70 metri dove costruisci e negli ultimi 30 metri è un altro sport, diventa 1 vs 1. E il Napoli ha queste caratteristiche. La Lazio arriva bene al Maradona, l’unico dubbio riguarda l’assenza di Rovella. Anche giovedì lui è stato straordinario, copre diversi ruoli da solo. Devono girare tutti bene, secondo me sei la squadra che gioca meglio in Italia e giocare meglio degli avversari il 90% delle volte vuol dire vincere".