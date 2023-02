Il magistrato D'Urso sul caso plusvalenze: "Vi spiego la posizione del Napoli"

"Il Napoli nel procedimento riguardante la Juventus non è tirato in ballo".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' è intervenuto Bruno D’Urso, magistrato: “Il Napoli la squadra più onesta come dice De Laurentiis? Ne stiamo parlando in una giornata in cui dovremmo pensare ad altro, alla bravura di questo Napoli. Il Napoli dal processo di Torino ne è uscito perché gli elementi non consentivano di andare avanti nè nel procedimento disciplinare nè in quello penale. Il Napoli nel procedimento riguardante la Juventus non è tirato in ballo. Le intercettazioni dei dirigenti della Juventus sono la fotografia di quello che facevano per tirare avanti. Nel calcio professionistico si dovrebbe fare uno stop e dire vogliamo ricominciare in un altro modo? Purtroppo c’è la Premier dove sono presenti gli sceicchi e si mischia un po’ tutto. A volte gli inquirenti non hanno a disposizione elementi sufficienti per approfondire. C’è il caso della Juventus che avevano archiviato perché non c’era quello che bisognava avere, se non ci sono i travasi dai contenitori della giustizia ordinaria a quelli della giustizia sportiva, può capitare che elementi acquisiti dal giudice ordinario non arrivino in ambito sportivo.