Il Marsiglia non sa più vincere, Gattuso si sfoga: "Come si può giocare così male?"

L'Olympique Marsiglia pareggia 1-1 contro lo Strasburgo e manca ancora l'appuntamento con una vittoria che manca ormai da quattro giornate.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Olympique Marsiglia pareggia 1-1 contro lo Strasburgo e manca ancora l'appuntamento con una vittoria che manca ormai da quattro giornate. Gennaro Gattuso, insomma, non se la passa benissimo. E nel post-partita prova a dare una scossa con le sue parole: "Mi assumo le mie responsabilità, ma non capisco perché giochiamo così bene nel primo tempo e così male nel secondo.

Ho chiesto ai giocatori come fosse possibile non vincere i duelli, non arrivare sulle seconde palle e perde così tanti possessi. Sono amareggiato, mi aspetto di più, mi aspetto una reazione nelle prossime partite. Mi aspetto continuità e non prestazioni isolate", le sue parole riportate da Ouest-France.