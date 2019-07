Il Mattino, Agata: "Pista d'atletica del San Paolo di altissimo livello, ma bisognerà capire che attenzione verrà data..."

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Gianluca Agata, giornalista de Il Mattino, soffermatosi sul momento della città dopo la fine delle Universiadi: "Napoli esce come una grande vincitrice da questa Universiade, iniziata tra lo scetticismo generale. Questa manifestazione è stata più per i napoletani che per far conoscere Napoli all'estero anche perchè la città tutti la conoscono e non c'è stata una sola persona che è arrivata ed è rimasta delusa da ciò che ha visto. Durante l'Universiade ha funzionato tutto, è stata una grande prova di orgoglio di questa città che si è guardare in faccia e si è resa conto di poter risolvere problemi importanti.

La pista d'atletica del San Paolo è di livello altissimo, con l'inizio del campionato però ci sarà movimento di camion e c'è da capire che attenzione sarà data alla pista e anche ai sediolini".