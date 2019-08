Il Mattino, De Luca: "Abbonamenti? Il dato crescerà, manca un mese alla prima in casa e molti sono in vacanza"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista de Il Mattino, Francesco De Luca, per fare il punto sulla questione abbonamenti: "Il dato dei 9mila abbonamenti è parziale, ma lontano dalle aspettative del club. Il club è partito tardi a causa dei lavori per le Universiadi, terminate il 14 luglio. Ovviamente influisce il fatto che il Napoli giocherà in casa a metà settembre e c'è quasi un mese per poterlo comprare, chi torna dalle vacanze magari lo compra con lo stipendio di settembre in tasca. Il Napoli sta facendo investimenti, Lozano lo reputo un campione che farà benissimo ma c'è l'incertezza sul 9 e su James, ma è vero anche quello che ha detto Formisano che di più non si poteva fare con prezzi così bassi, con un -40%, uno stadio più accogliente ed il dato è che già da anni il tifoso preferisce il biglietto singolo all'abbonamento".