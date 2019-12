Il Mattino, De Luca contro Ancelotti: "Un altro sarebbe stato esonerato dopo ammutinamento"

Così Francesco De Luca, caporedattore del Mattino, nel 'Processo di Sportiva', sulla squadra partenopea: "Alla favoletta del gruppo compatto non ci aveva creduto quasi nessuno. Il Napoli non può avere in Champions un rendimento e in Campionato un altro. Non capisco perché ci sia così tanto turn over. Manca l'attenzione e la concentrazione da parte di tutta la squadra e non del singolo. Ancelotti? Ha creato un solco con la squadra condividendo le responsabilità del momento con lo spogliatoio. Un allenatore che non è in grado di guidare la squadra significa che non ne ha più il controllo. La situazione ora è molto pesante e dopo il 5 novembre qualsiasi altro allenatore sarebbe stato esonerato. E' vero che si è trovato in mezzo ad una situazione tra presidente e squadra, ma non è stato in grado di gestirla. Manca la serenità e in un calendario in teoria abbordabile ha ciccato la prima partita".