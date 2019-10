Il Mattino, De Luca: "Ghoulam? Fuori per scelta, non risultano infortuni"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco De Luca, responsabile pagine sportive del Mattino: "Ghoulam? L'allenatore e il responsabile dello staff medico del Napoli sono gli unici a poterne e a doverne rispondere. Mi auguro che Ancelotti faccia chiarezza in merito. Da quanto risulta, l'algerino è fuori per scelta tecnica, non ha infortuni di sorta. Attendiamo però le parole del tecnico azzurro. Koulibaly? Un grande calciatore, cresciuto anno dopo anno. Di Kalidou ricordiamo ancora qualche errore, ed è positivo, vista la poca frequenza. E' un risultato straordinario essere candidato al Pallone d'Oro. Speriamo resti a lungo in azzurro. Salisburgo? Non sarà una partita semplice, come tutte le gare di Champions. Vincere in Austria sarebbe un grandissimo colpo e ipotecherebbe il passaggio del turno".